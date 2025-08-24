Стало известно о пострадавших рабочих из Китая во время атаки БПЛА на российский регион

В Ленобласти пострадали трое рабочих из Китая из-за падения обломков БПЛА

В Ленобласти пострадали трое рабочих из Китая во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их госпитализировали с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Причины произошедшего выясняются. Как уточнили в правительстве области, по одной из версий произошло падение на строительные леса обломков БПЛА.

Пострадавших доставили в Кингисеппскую больницу, где им оказывают необходимую помощь. Подробностей об их состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что 10 украинских беспилотников уничтожили над портом Усть-Луга в Ленобласти. На терминале в районе порта произошел пожар. Спасателям удалось потушить открытое горение.