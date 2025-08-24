Россия
В России связали рост преступности с всплеском популярности блатной романтики

В России связали рост преступности с всплеском популярности блатной романтики. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя судебный запрет семи «пацанских» пабликов во «ВКонтакте».

«Вся эта блатная романтика и внедрение в школьную жизнь зоновских понятий в итоге приводит только к всплеску преступности, который мы уже испытали в начале 90-х. Тогда такими материалами была наводнена печатная пресса, сейчас носитель электронный, а суть — та же», — написал Журавлев.

По мнению парламентария, для того чтобы избежать роста преступности, необходимо на государственном уровне поддерживать патриотические идеи. В частности, он предложил с младших классов рассказывать детям о героях специальной военной операции (СВО) на Украине.

«[Это нужно для того], чтобы перед глазами были другие примеры — не воры и бандиты, а защитники Родины. Служить в армии должно быть почетной обязанностью и пропуском к дальнейшей успешной гражданской карьере», — заключил он.

Ранее в Москве суд запретил паблики Borzz, BLATATA, «Бандитский двор», «Культурное движение», ZDRAVIYDVIZH, «Бог спасет, братва поможет», «Бог просит, а я запомню», в которых, по версии следствия, распространялась пропаганда наркотиков, азартных игр и занятия проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.

