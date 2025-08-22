В России запретили пацанские паблики

В Москве суд запретил «Бог спасет, братва поможет» и еще шесть пабликов ВК

В Москве суд запретил семь «пацанских» пабликов, который публикуют информацию в своих группах во «ВКонтакте». Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о пабликах «Borzz», «BLATATA», «Бандитский двор», «Культурное движение», «ZDRAVIYDVIZH», «Бог спасёт, братва поможет», «Бог просит, а я запомню». На них подписаны от 40 до 700 тысяч человек. По версии следствия, распространяемая в них информация может вызвать желание у детей употреблять наркотики, курить, играть в азартные игры и даже заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.

Информация, которая публикуется в них, признана запрещенной к распространению.

14 августа суд Санкт-Петербурга запретил распространять пять песен группы «Ленинград». Их тексты признали опасными для тех, кто не достиг совершеннолетия.