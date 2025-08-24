Силовые структуры
Бывшего российского прокурора обвинили в получении многомиллионной взятки

В Ленобласти экс-прокурору предъявили обвинение за получение 2 млн рублей взятки
Елена Торубарова
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экс-прокурору Лодейнопольского района Ленобласти предъявили обвинение за получение двух миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, 21 августа в лесном массиве в городе Лодейное Поле он встретился с посредником, который передал ему крупную сумму денег. После этого бывшего прокурора сразу задержали силовики. Других подробностей дела на данный момент не приводится.

По факту получения взятки в особо крупном размере и посредничества возбудили уголовное дело. Экс-прокурора заключили под стражу.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего прокурора Алексея Куликова к 9,5 года лишения свободы за получение семи миллионов рублей в качестве взятки. За эти деньги он якобы должен был помочь коммерсанту с прекращением оперативно-разыскных мероприятий в отношении него.

