Бывший российский прокурор поплатился за многомиллионную взятку

В Москве экс-прокурор Куликов получил 9,5 года колонии за 7 млн рублей взятки

В Москве Замоскворецкий районный суд приговорил бывшего прокурора Алексея Куликова к 9,5 года лишения свободы за то, что он получил семь миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Куликов являлся заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции московской прокуратуры. Он признан виновным. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 7,5 миллиона рублей.

По данным издания, адвокат Куликова рассказал, что он получил многомиллионную взятку от столичного коммерсанта. За эти деньги он якобы должен был помочь предпринимателю с прекращением оперативно-разыскных мероприятий. ФСБ задержала его в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Рязани приговорил бывшего прокурора Шиловского района области к четырем годам условно и штрафу 620 тысяч рублей за получение взятки.