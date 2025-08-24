Бывший СССР
В ВСУ понадеялись на один способный остановить российское наступление фактор

Спикер ОТГ «Днепр» Трегубов: ВСУ надеются, что погода остановит наступление РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины надеются на погодный фактор, который способен остановить российское наступление на покровском направлении. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий не снижается, российское командование наращивает группировку на ключевых направлениях.

Трегубов выразил надежду, что снижение интенсивности боев в ДНР произойдет к октябрю из-за погодных условий. «Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

