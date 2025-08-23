Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 23 августа 2025Бывший СССР

ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

Ганчев: ВС России подошли к окраинам Купянска в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия», — рассказал Ганчев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули в Купянск серьезные резервы. Он отметил, что украинские военные пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области штаб бригады ВСУ с командованием. Для этого была применена трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    «Сожалею о скандале». Архиепископ Алексий высказался о встрече с Путиным на Аляске. За что ему пришлось извиняться?

    ВСУ сдали российским военным позиции в Харьковской области

    В аэропорту Казани ввели временные ограничения

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы

    ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

    В аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Зеленский ввел санкции против якобы ведущих бизнес с Россией компаний и физлиц

    Внешность Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости