ВС России подошли к Купянску в Харьковской области

Ганчев: ВС России подошли к окраинам Купянска в Харьковской области

Российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия», — рассказал Ганчев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули в Купянск серьезные резервы. Он отметил, что украинские военные пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области штаб бригады ВСУ с командованием. Для этого была применена трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000.