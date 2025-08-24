Спасательный вертолет потерпел крушение на пике Победы

«Известия»: Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при спасении Наговициной

Вертолет со спасателями совершил жесткую посадку на пике Победы при попытке спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину. Об этом сообщил «Известиям» руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

По его словам, 16 августа спасательная команда в составе шести человек вылетела на вертолете Ми-8 на максимально возможную высоту для того, чтобы помочь группе, но при попытке приземления на высоте 4,9 тысячи метров из-за погодных условий борт потерпел жесткую посадку.

Несмотря на полученные спасателями травмы, они помогли спуститься двум альпинистам из группы Наговициной. Сама Наталья также пыталась спуститься с вершины вместе с напарником, но произошло несколько срывов, в результате одного из них у альпинистки мог произойти перелом ноги в районе голеностопа.

Ранее стало известно, что тело Наговициной останется на пике Победы как минимум до 2026 года — спасатели продолжат поиски только весной.