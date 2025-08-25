РИА Новости: ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее сыну ради машины

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили женщину и ее ребенка ради автомобиля под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом рассказал местный житель Сергей Власов в беседе с РИА Новости.

По его словам, месяц назад двое украинских военнослужащих застрелили женщину и перерезали горло ее сыну, а затем забрали их автомобиль Mitsubishi. Позднее машина была найдена в Днепре, добавил Власов.

Он подчеркнул, что подобные преступления бойцы ВСУ совершают регулярно с 2014 года.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты в селе Искра Днепропетровской области убили пенсионерку, которая вместе с мужем пыталась покинуть населенный пункт.