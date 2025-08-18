Бывший СССР
06:01, 18 августа 2025Бывший СССР

ВСУ в Днепропетровской области убили пенсионерку

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Искра Днепропетровской области убили пенсионерку, которая вместе с мужем пыталась покинуть населенный пункт, рассказал штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Ветер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы одного дедушку вытащили. Они хотели выйти с белым флагом, шли с женой», — подчеркнул он. Женщина погибла от ран, полученныхпри ударе дрона ВСУ.

Ранее ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен ВС России в Поддубном. Это произошло в ходе освобождения населенного пункта.

