Страна НАТО начала учения возле границ союзника России

Минобороны Литвы объявило о начале учений вблизи Гродненской области Белоруссии
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минобороны Литвы объявило о начале учений на своей территории вблизи границы Гродненской области Белоруссии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

«С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II [Храбрый Гриффин] пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы», — говорится в сообщении.

Целью маневров, уточняют в Минобороны, является оценка готовности подразделений к бою и способности бригады к передислокации. Военные будут перемещаться по территориям Швенченского, Вильнюсского, Шальчининкского, Электренского районов и самоуправления города Вильнюса, что находится вблизи границы Белоруссии.

Ранее Литва заявила о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Параллельно с ней об этом объявила и Эстония.

