В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал крупное российское издание Mash. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Сообщается, что ООО «Мэш» признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Издание распространяло заведомо недостоверную информацию, что могло навредить жизни или здоровью граждан, общественной безопасности или повлечь за собой другие негативные последствия. В каких именно публикациях содержались ложные сведения, в сообщении не уточнялось.
Суд назначил Mash минимальное наказание в 200 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц по этой статье составляет 500 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в России оштрафовали мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей. Сообщалось, что платформа отказалась удалить запрещенный в России контент.