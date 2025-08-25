В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал Mash на 200 тысяч рублей за публикацию ложной информации

Таганский суд Москвы оштрафовал крупное российское издание Mash. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что ООО «Мэш» признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Издание распространяло заведомо недостоверную информацию, что могло навредить жизни или здоровью граждан, общественной безопасности или повлечь за собой другие негативные последствия. В каких именно публикациях содержались ложные сведения, в сообщении не уточнялось.

Суд назначил Mash минимальное наказание в 200 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц по этой статье составляет 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России оштрафовали мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей. Сообщалось, что платформа отказалась удалить запрещенный в России контент.