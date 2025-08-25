Интернет и СМИ
В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал Mash на 200 тысяч рублей за публикацию ложной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал крупное российское издание Mash. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что ООО «Мэш» признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Издание распространяло заведомо недостоверную информацию, что могло навредить жизни или здоровью граждан, общественной безопасности или повлечь за собой другие негативные последствия. В каких именно публикациях содержались ложные сведения, в сообщении не уточнялось.

Суд назначил Mash минимальное наказание в 200 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц по этой статье составляет 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России оштрафовали мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей. Сообщалось, что платформа отказалась удалить запрещенный в России контент.

