Депутат ГД Колесник: Новый пакет помощи ЕС Украине не изменит ситуацию на СВО

Новый пакет Евросоюза (ЕС) военной помощи Украине не изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение выразил член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Евросоюз продолжает вооружать Украину. Что может сделать Россия в такой ситуации? Конечно, уничтожать это оружие еще до его появления на фронте, доводить его объемы до минимального уровня. Но тем не менее понятно, что оружие есть оружие, ничего хорошего в новых поставках нет», — отметил Колесник, добавив, что кардинальных изменений на земле с учетом новых поставок добиться все равно не удастся.

Парламентарий также выразил мнение, что подобные действия со стороны ЕС могут навредить самим европейским странам в экономическом плане. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где канцлер Фридрих Мерц вынужден был признать рецессию.

«Если бы не Евросоюз, конфликт уже давно закончился бы, причем с минимальными для украинской стороны потерями. А так ЕС просто продолжает уничтожать Украину (...) Кроме того, они ослабляют собственные экономики (...) Те, кто больше всего оружия поставляет, в общем, первыми и развалятся», — заключил Колесник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал содействие Евросоюза Украине напрасной тратой времени и денег.