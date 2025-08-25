Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 25 августа 2025Россия

В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

Депутат ГД Колесник: Новый пакет помощи ЕС Украине не изменит ситуацию на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Новый пакет Евросоюза (ЕС) военной помощи Украине не изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение выразил член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Евросоюз продолжает вооружать Украину. Что может сделать Россия в такой ситуации? Конечно, уничтожать это оружие еще до его появления на фронте, доводить его объемы до минимального уровня. Но тем не менее понятно, что оружие есть оружие, ничего хорошего в новых поставках нет», — отметил Колесник, добавив, что кардинальных изменений на земле с учетом новых поставок добиться все равно не удастся.

Парламентарий также выразил мнение, что подобные действия со стороны ЕС могут навредить самим европейским странам в экономическом плане. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где канцлер Фридрих Мерц вынужден был признать рецессию.

«Если бы не Евросоюз, конфликт уже давно закончился бы, причем с минимальными для украинской стороны потерями. А так ЕС просто продолжает уничтожать Украину (...) Кроме того, они ослабляют собственные экономики (...) Те, кто больше всего оружия поставляет, в общем, первыми и развалятся», — заключил Колесник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал содействие Евросоюза Украине напрасной тратой времени и денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Косметолог назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике

    Мужчина провалился сквозь землю

    Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости