12:49, 25 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание ЕС увеличить военную помощь Украине

Сенатор Джабаров назвал военную помощь ЕС Украине напрасной тратой денег
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Содействие Евросоюза Украине — это совершенно напрасная трата времени и денег, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на желание объединения увеличить военную помощь Киеву.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить этот вопрос в пятницу, 29 августа.

«Пусть встречаются. Кто им мешает? Пожалуйста. Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз — пусть так честно и признаются в этом», — поделился сенатор.

По его мнению, все попытки Европы сохранить Украину в качестве пробивной силы в борьбе с Россией обречены на провал.

Я думаю, что они пыжатся, пыжатся, не знают, как заставить Россию отступить от своей позиции, но у них ничего не получится. Это совершенно напрасная трата времени, денег

Владимир Джабаровсенатор

22 августа власти ЕС перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года.

