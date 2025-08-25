В ЕС обсудят увеличение военной помощи Украине

Politico: Министры обороны стран ЕС обсудят увеличение военной помощи Украине

Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) обсудят увеличение военной помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Министры обороны встретятся за ужином в четверг, а в пятницу обсудят, как усилить военную поддержку Киева и поддержать его военную промышленность», — говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, на этой встрече будет присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ожидается, что вопрос гарантий безопасности Киеву также будет обсуждаться на этой встрече, несмотря на то, что этого не заявлено официально.

22 августа власти ЕС перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года.