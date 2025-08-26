Акции крупнейшего в мире производителя титана резко подорожали после слов Мантурова

Акции «ВСМПО-Ависмы» подорожали на 9,23 % на фоне слов Мантурова об СП с Boeing

Акции крупнейшего в мире производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма» — резко подорожали на фоне произнесенных первым вице-премьером РФ Денисом Мантуров в интервью ТАСС слов о том, что Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия (СП) компании с Boeng. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 13:12 по московскому времени цена бумаг подскочила на 9,23 процента, до 35,5 тысячи рублей за штуку. К моменту написания материала их стоимость скорректировалась до 35,08 тысячи, прибавляя в рамках дня 7,94 процента или более 2,5 тысячи рублей.

Ural Boeing Manufacturing — СП, о котором идет речь — расположено в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Говоря о его работе, зампред правительства отметил, что это «взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов».

Мантуров также указал, что в РФ не ограничивали экспорт титана и американцы могут возобновить его закупки.