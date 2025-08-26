В российском правительстве высказались о возобновлении работы с Boeing

Мантуров: Россия рассчитывает на возобновление работы СП «ВСМПО-Ависма» с Boeing

Россия рассчитывает на возобновление работы совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» с Boeing в Свердловской области, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, отметив, что речь идет о взаимовыгодном проекте. Высказывания политика прозвучали в его интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое цитирует агентство.

Ural Boeing Manufacturing — СП, о котором идет речь — расположено в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Говоря о его работе, зампред правительства отметил, что это «взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов».

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. В 2022 году в Boeing объявили об остановке закупки этого вида российской продукции. Мантуров отметил, что в РФ не ограничивали его экспорт, и американцы могут возобновить приобретение титана.

О возобновлении сотрудничества с Boeing в России заговорили на фоне потепления в отношениях России и США, последовавшего за телефонными переговорами президентов двух стран в феврале. В июне, говоря о титановом производстве Ростеха, глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с главой государства сообщил, что предприятие загружено, хотя и не полностью, и работает на отечественных производителей самолетов и вертолетов. «Поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», — сказал тогда он.