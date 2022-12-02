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07:41, 2 декабря 2022Экономика

Авиастроительный гигант решил отказаться от российского титана

Reuters: Airbus в течение нескольких месяцев планирует отказаться от российского титана

Фото: Matthias Balk/ Globallookpress.com

Авиастроительный гигант Airbus решил отказаться от использования российского титана и планирует сделать это в течение нескольких месяцев, сообщает агентство Reuters.

«В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — указал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн, добавив, что процесс займет месяцы, а не годы.

По его словам, компания уже отказалась от использования российского титана при производстве военных самолетов, однако для перевода гражданского самолетостроения на сырье из других стран потребуется некоторое время.

Airbus нарастил закупки металла в США и Японии, однако сертификация может затянуться из-за строгих стандартов в аэрокосмической отрасли.

В сентябре одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Boeing заявила, что перестала закупать алюминий в России. Авиастроительный гигант в 2022 году также отказался закупать в России титан. В марте компания заявила, что у нее есть достаточные запасы металла для производства.

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Марина Совина
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