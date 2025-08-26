Мир
19:08, 26 августа 2025Мир

Бельгия передаст Украине F-16

Глава МИД Прево: Бельгия передаст Украине истребители F-16 в сентябре
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бельгия передаст Украине американские истребители F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») в сентябре. Об этом сообщил глава МИД королевства Максим Прево, его слова приводит ТАСС.

«Мы предоставим вам несколько истребителей F-16 уже в следующем месяце», — заявил дипломат на встрече украинских представителей со странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), проходившую в Одессе.

Прево не стал уточнять точное количество самолетов, которое Брюссель намерен передать Киеву. При этом он добавил, что бельгийская сторона выделит 20 миллионов евро на экономическую поддержку республики, предоставит суда для разминирования Черного моря до 2029 года, а также передаст дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 августа стало известно, что ВСУ начали строительство скрытых подземных бункеров для защиты переданных странами Запада истребителей F-16 и Mirage от ударов армии России.

