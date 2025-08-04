Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

NI: Украина начала строительство бункеров для самолетов F-16 и Mirage

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строительство скрытых подземных бункеров для защиты переданных странами Запада истребителей F-16 и Mirage от ударов армии России. Об этом пишет издание The National Interest (NI).

Способы защиты F-16 от атак

NI отмечает, что ВСУ начали строительство подземных бункеров на аэродромах после потерь F-16 и Mirage в течение 2025 года. Подчеркивается, что Киев ранее использовал ложные цели на других авиабазах, чтобы затруднить действия России по наведению ударов. Также украинские пилоты долгое время используют тактику полета на малых высотах, особенно на близком расстоянии к линии фронта.

F-16 и Mirage 2000 сыграли жизненно важную роль в усилиях Украины по отражению российских авиаударов. В связи с этим украинские военные приложили все усилия для защиты этих самолетов от российских атак The National Interest

Как пишет издание Kyiv Independent, Министерство обороны Украины также разработало совместно с волонтерами ВСУ мобильные комплексы технического обслуживания и эксплуатации западных истребителей. Для обслуживания используется два модуля технического обслуживания и один модуль боевого планирования.

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Один модуль технического обслуживания включает в себя:

мастерскую для подготовки вооружения самолета;

два фургона для боеприпасов к F-16;

грузовик для перевозки экипажа.

Как утверждается, новая система обслуживания сокращает необходимый для загрузки боеприпаса персонал с 10-12 до 3 человек, делая процесс менее трудоемким и более быстрым.

В свою очередь, модуль боевого планирования включает в себя мобильный командный пункт, используемый для предполетных инструктажей и координации действий самолетов, а также жилой модуль для операторов.

Причины действий Украины

Регулярные удары Вооруженных сил (ВС) России по аэродромам базирования истребителей вынуждают ВСУ размещать самолеты в западных регионах страны. Как отметил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, российские войска продолжают наносить удары по основной площадке для F-16 в Староконстантинове Хмельницкой области. «ВС РФ добивают цели на аэродроме в Староконстантинове», — сообщил военкор 4 августа.

Как отмечает NI, командование ВСУ активизировалось после ареста высокопоставленного военнослужащего ВВС Украины по обвинению в передаче координат истребителей F-16 Fighting Falcon и Mirage 2000. Утверждается, что украинский инструктор по пилотированию передал координаты самолетов российским официальным лицам. При этом руководство ВСУ держало в строгом секрете данные о местоположении истребителей.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Как заявил Kyiv Independent бывший офицер Королевских ВВС Австралии и научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Питер Лейтон, Украина вынуждена рассредоточить самолеты из-за их значимости для противовоздушной обороны страны. Эксперт также указал на важность обеспечения безопасности парка F-16 в долгосрочной перспективе из-за неясных сроков завершения конфликта с Россией.

Главное — обеспечить выживание F-16 на земле, чтобы они оставались незамеченными. F-16 рассредотачиваются на большом расстоянии, так что, если один из них будет обнаружен и атакован, не все будут уничтожены. Это своего рода игра в наперстки Питер Лейтон научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)

По мнению аналитика, новые мобильные комплексы откроют возможность использования «менее перспективных аэродромов, таких как короткие и гражданские взлетно-посадочные полосы или удаленные части крупных военных авиабаз». Он также указал на использование аналогичных систем ВВС США и Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поставки F-16 Украине

6 октября 2024 года Министерство обороны Нидерландов официально подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине. Амстердам поставил все 24 обещанных боевых самолета раньше запланированного срока.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине в общей сложности 79 истребителей F-16 в рамках коалиции по поставке истребителей. Киев получит 19 самолетов от Дании, 30 от Бельгии и как минимум шесть от Норвегии. Военная помощь Украине проводится в рамках перехода на более современные американские истребители F-35.

Потери F-16 и Mirage

Последняя зафиксированная потеря F-16 ВСУ произошла 29 июня, истребителем управлял летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Самолет потерпел крушение вместе с пилотом в ходе отражения атаки беспилотников ВС России.

Как заявил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов, по состоянию на конец июня у ВСУ осталось около 12 F-16. Он отметил, что на Украине имеется еще достаточно пилотов, способных управлять F-16, поскольку их успели подготовить в предыдущие годы преимущественно в США.

22 июля первый французский истребитель ВСУ Mirage 2000 разбился в Волынской области на Украине. Во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники.