Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 26 августа 2025Забота о себе

Мать троих детей выдавила прыщ и оказалась в больнице

People: Американка выдавила прыщ и попала в больницу с сильной болью и отеком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @Alisha Monaco

В США мать троих детей Алиша Монако оказалась в больнице из-за того, что выдавила прыщ. Ее историю приводит издание People.

32-летняя Монако рассказала, что всегда была склонна к кистозному акне, которое часто обостряется перед важными событиями или другими стрессовыми ситуациями. Недавно она заметила новый причинявший боль прыщ под носом. Поэтому женщина вымыла руки, продезинфицировала пораженное место и сделала попытку избавиться от воспаления, но не преуспела в течение пяти минут. «Я надавила на прыщ и поняла, что сделала ошибку, потому что попыталась его проткнуть, и у меня сразу заложило правое ухо. Это меня до смерти напугало... Со мной такого никогда не случалось», — вспоминает она.

Американка решила больше не трогать воспаление и легла спать, но проснулась через четыре часа от сильной боли. В зеркале она увидела, что ее лицо было перекошено от отека, а одна сторона не двигалась. Кроме того, женщина почти не видела одним глазом, а в заложенном ухе скопилась жидкость.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

Монако на собственной машине отправилась в больницу, где ей назначили антибиотики, стероидный компресс и препарат для избавления от жидкости в ухе. Несмотря на дискомфорт и беспокойство, врачи сказали ей, что ее симптомы не являются чем-то необычным — такие случаи нередки при выдавливании прыщей в зоне носогубного треугольника. После применения лекарств отек начал спадать в течение первых 12 часов, а через три дня полностью исчез.

Ранее американка Брианна Шипли перепутала глазные капли с клеем. В результате она попала в больницу, где ей почти час промывали глаза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Китай покажет способное ударить по США оружие

    На Украине признали потерю двух сел на границе Днепропетровской области

    Воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно

    Жена Александра Цекало раскрыла причину похудения

    Названа причина смерти звезды «Склифосовского» Аптовцева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости