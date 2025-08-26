Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:26, 26 августа 2025Забота о себе

Названы три обязательных продукта в рационе при похудении

Эндокринолог Янг: Морковь поможет сохранить энергичность при похудении
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что при похудении в рацион обязательно необходимо включить три продукта. Их она назвала в своем Telegram-канале.

В первую очередь Янг призвала включить в рацион брокколи. Среди ее полезных свойств специалистка выделила детоксикацию печени, сжигание жира, снижение воспаления в организме, стабилизацию уровня инсулина и повышение чувствительности к нему, а также контроль аппетита.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Чтобы сохранить энергичность при снижении веса, ежедневное меню стоит обогатить морковью, добавила медик. Она объяснила, что этот овощ улучшает работу нервов и мышц, защищает организм от окислительного стресса. В заключение Янг добавила, что при похудении полезна тыква. Она поможет избавиться от бессонницы, которая зачастую возникает при снижении веса.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что некоторые продукты снижают риск развития деменции. По его словам, для профилактики этого заболевания необходимо употреблять яйца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости