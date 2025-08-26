Названы три обязательных продукта в рационе при похудении

Эндокринолог Янг: Морковь поможет сохранить энергичность при похудении

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что при похудении в рацион обязательно необходимо включить три продукта. Их она назвала в своем Telegram-канале.

В первую очередь Янг призвала включить в рацион брокколи. Среди ее полезных свойств специалистка выделила детоксикацию печени, сжигание жира, снижение воспаления в организме, стабилизацию уровня инсулина и повышение чувствительности к нему, а также контроль аппетита.

Чтобы сохранить энергичность при снижении веса, ежедневное меню стоит обогатить морковью, добавила медик. Она объяснила, что этот овощ улучшает работу нервов и мышц, защищает организм от окислительного стресса. В заключение Янг добавила, что при похудении полезна тыква. Она поможет избавиться от бессонницы, которая зачастую возникает при снижении веса.

