Регулятор обязал банки сообщать о причинах блокировок карт

ЦБ: Клиенты банков должны знать, почему им заблокировали карты

В настоящее время люди часто не понимают, почему банк заблокировал их карту, и не знают, как решить эту проблему. Об этом сообщил Банк России.

В связи с этим регулятор подготовил информационное письмо, в котором указал на то, что банки должны предоставлять клиентам полную информацию о том, на основании какого именно закона и в соответствии с какой его статьей было принято решение о блокировке карты. Кроме того, кредитные организации обязаны сообщать клиентам, что те должны сделать, чтобы блокировка была снята.

«Банкам следует четко разграничивать требования Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленного на противодействие мошенническим операциям, и Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — подчеркнул регулятор.

В первом полугодии 2025 года в Банк России поступило 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Если сравнивать с первыми шестью месяцами прошлого года, то рост оценивается почти в 19 процентов. Количество жалоб на кредитные организации увеличилось до 111,7 тысячи, или на 28,6 процента.