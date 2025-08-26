Продажи карт Таро в России рухнули

Moneyplace: Продажи карт Таро в России в июле-августе рухнули почти в два раза

С 15 июня по 15 августа продажи эзотерических товаров на российских маркетплейсах резко снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на подсчеты сервиса Moneyplace сообщает РИА Новости.

Интерес к картам таро сократился на 46 процентов, а спрос на руны для гадания — на 43 процента. Почти в два раза реже стали заказывать книги по эзотерике и на треть — гримуары (описания заклинаний и инструкций по обрядам и ритуалам).

Продажи кристаллов и свечей необычной формы, которые используются в ритуалах, сократились на 27 процентов. В общей сложности за указанный период на крупнейших маркетплейсах России продано 168 тысяч товаров, связанных с эзотерикой, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Выручка продавцов сократилась на 40,12 процента, до 103,5 миллиона рублей, за счет подорожания товаров. Средний чек увеличился на 11,24 процента, до 574 рублей.

В январе оператор онлайн-касс АТОЛ сообщил, что в прошлом году спрос на магические атрибуты в России вырос на 34 процента в денежном выражении по сравнению с 2023 годом. Активнее всего граждане скупали кукол вуду (плюс 66 процентов, 867 рублей) и осиновые колья (плюс 51 процент, 323 рубля).