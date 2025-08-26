Бывший СССР
Зеленский встретился с премьер-министром Свириденко

Зеленский выслушал доклад премьера Свириденко о сотрудничестве с Норвегией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклад премьер-министра республики Юлии Свириденко о сотрудничестве с Норвегией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Доклад премьер-министра Юлии Свириденко. (...) В частности, сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продление грантовой помощи для закупки природного газа», — написал Зеленский.

Помимо этого, по его словам, он обсудил со Свириденко компенсацию потерявшим имущество и обновления правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона в течение недели проведет ряд встреч по гарантиям безопасности с представителями стран Европы и США. По его словам, он провел совещание с военными, в ходе которого рассказал о ходе работы с «коалицией желающих».

