Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

Соцфонд России сообщил о перечислении пенсий на €15,4 млн в Латвию и Эстонию

Социальный фонд России сообщил о перечислении пенсий российским пенсионерам, проживающим в Латвии и Эстонии, за первые три квартала года. Общая сумма выплат составляет 15,4 миллиона евро, сообщает ТАСС.

Получателями пенсий стали 13,3 тысячи человек, большинство из них проживают в Латвии. В организации рассказали, что ранее платежи блокировались иностранными банками из-за санкций.

Деньги получателям доставят в Эстонии с 8 до 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. Они придут либо на счет, открытый в иностранном банке, либо через зарубежное пенсионное ведомство.

Для перевода требуется согласие иностранной стороны на проведение платежей. В августе оно было получено от Латвии и Эстонии, в настоящее время аналогичные запросы рассматривают пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, которые также ограничивают прием пенсий из России.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже рассказала, что Россия перевела 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране.