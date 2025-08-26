Бывший СССР
Россия перевела Латвии миллионы евро на военные пенсии

LETA: Россия перевела Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

За полгода России удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на главу латвийского МИД Байбу Браже, передает РИА Новости.

«Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила глава МИД Байба Браже», — говорится в сообщении.

Министерство финансов Латвии подтвердило агентству, что деньги были получены в понедельник, 25 августа, днем, в то время как министерство благосостояния уточнило, что сейчас ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России. Дипломат добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.

