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13:26, 14 февраля 2025Бывший СССР

В МИД потребовали от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями из России

Захарова: РФ добивается от стран Прибалтики решения проблем с военными пенсиями
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Москва добивается от стран Прибалтики решения проблем с выплатами военных пенсий из РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Принципиальная позиция нашей страны по данному вопросу доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств, в том числе в ходе бесед с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Вручены соответствующие ноты», — уточнила дипломат.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, в кризисе с выплатами военных пенсий из России виноваты западные финансовые институты. Захарова добавила, что Москва продолжит делать все возможное для скорейшего решения данных проблем.

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