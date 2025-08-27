Россиянин описал ретрит на Байкале фразой «был в шоке от имитирующих секс москвичей»

Российский фотограф Александр Шобогоров снял на видео один из ретритов на Байкале и выложил его в соцсети. Кадры опубликованы в его аккаунте @shobogoralexandr в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика пояснил, что сеанс практики женской энергии проходил в 2021 году в деревне Харанцы на острове Ольхон. Шобогоров отметил, что в первый день все было прилично: участники знакомились и говорили приветственные речи. А на следующее утро мужчины и женщины выполняли практики, которые фотограф поначалу «отказался понимать».

«Я был в шоке от москвичей, которые имитировали секс и очень громко кричали, молились, плакали и постоянно танцевали. Самое забавное, что через четыре дня я настолько втянулся, что начал верить в эту энергию», — такими фразами описал свой опыт россиянин, отметив, что в итоге мероприятие было веселым, необычным и запоминающимся.

Он добавил, что никого не осуждал, а просто наблюдал за процессом как исследователь и фотографировал происходящее как обычный специалист.

Видео Шобогорова быстро стало вирусным. Некоторых пользователей сети возмутили подобные практики. «Честно сказать, шок… Потому что Байкал и энергия Ольхона совсем не для такой чуши. Как по мне, это осквернение данного священного места», «Очень жаль, что безумие докатилось и сюда. "Просвященные", это священное место, но не ваше. Уважайте его», «Необходимо прекратить нью-эйдж практики на святынях бурятского народа», — написали они в комментариях.

Ранее американка провела выходные на «оргазмическом» секс-ретрите и раскрыла подробности происходящего. По словам женщины, одним из заданий был разговор со своими половыми органами.

