Складной iPhone получит устаревшую технологию

Складной iPhone получит датчик Touch ID, который впервые появился в 2013 году

В первом складном смартфоне Apple будет использована устаревшая технология. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на отчет Bloomberg.

Ранее инсайдер Марк Гурман рассказал, что запланированный на осень 2026 года складной iPhone получит Touch ID. Авторы Engadget обратили внимание, что дактилоскопический сенсор считается устаревшей технологией: впервые Apple использовала его в iPhone 5s, который вышел в 2013 году. Последним устройством бренда со сканером отпечатка пальца является iPhone SE третьего поколения, вышедший в 2022 году.

Все актуальные смартфоны Apple используют биометрический сенсор Face ID, и причина перехода к Touch ID неясна. В Bloomberg предположили, что она может быть связана с габаритами устройства — якобы с Face ID передняя панель телефона будет толще. Однако в случае со складными устройствами толщина имеет важное значение, так как смартфон будет складываться вдвое.

Скорее всего, Apple представит складной iPhone в форм-факторе книжки — такой формат имеют Samsung Galaxy Z Fold 7 и Honor Magic V5. Вероятнее, анонс нового для Apple гаджета состоится осенью 2026 года, вместе с выпуском iPhone 18.

26 августа корпорация Apple назвала дату презентации, на которой покажет новые iPhone. Мероприятие состоится 9 сентября в 20:00 по Москве, трансляция запланирована на сайте компании.