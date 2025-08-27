Россия
15:49, 27 августа 2025

В России ответили на слова Алиева об ухудшении отношений Москвы и Баку

Сенатор Климов: Москва ищет конструктивные подходы к сотрудничеству с Баку
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве считают, что даже в самые сложные периоды отношений с Баку лучше искать то, что сближает соседние народы, нежели усиливать какие-то сложности, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией после декабря 2024 года. Он также объявил, что Баку Москве в контексте охлаждения отношений «отвечает конструктивно и законно».

Сенатор указал, что Россия исходит из того, чтобы преодолевать сложные моменты на основании конструктивного сотрудничества государств, а не усложнять и без того непростую ситуацию. При этом он подчеркнул, что хорошие отношения — это задача не одной из сторон, а как минимум двух, принимающих в этом участие.

«У нас отношения со всеми нашими республиками, входивших в состав СССР, очень давние и не всегда простые для понимания. Я за то, чтобы государства, которые живут рядом, которых связывает общая история, география, стремились искать способы преодоления сложных случаев совместными усилиями. И тогда будет гораздо лучше, чем действуя наоборот», — отметил Климов.

Ранее Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан с 24 февраля 2022 года поддерживал территориальную целостность Украины. «Мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — подытожил он.

    Все новости