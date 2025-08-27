Бывший СССР
Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

Алиев: Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией после декабря 2024 года. Об этом утверждает президент республики Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya, полный текст публикует агентство Azertag.

«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения», — заявил президент Азербайджана.

Алиев также отметил, что в Баку видят задержания в Екатеринбурге участников преступной группы по делу о преступлениях прошлых лет как «необоснованные нападения на азербайджанцев в России». Они произошли в июне.

Алиев объявил, что Азербайджан отвечает Москве в контексте охлаждения отношений «отвечает конструктивно и законно».

Ранее Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан с 24 февраля 2022 года поддерживал территориальную целостность Украины. «мы с первых дней российского вторжения на Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — подытожил он.

