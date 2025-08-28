Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 28 августа 2025Мир

Германия проложила железную дорогу для переброски войск к границе Украины

Tagesspiegel: ФРГ почти достроила железную дорогу для переброски войск к Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lars Penning / dpa / Global Look Press

Германия почти достроила сеть железных дорог для переброски войск и военной техники на восточный фланг НАТО и оттуда к границе Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на министерство транспорта ФРГ.

«В Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок», — указано в сообщении.

Отмечается, что Германия и другие союзники Украины сейчас поставляют Киеву технику через балтийские порты в логистический центр, расположенный к югу от польского Кракова. Оттуда она идет до Львова, соединенного с остальной Украиной железнодорожными путями с европейской колеей.

Ранее лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель возмутилась многомиллиардными тратами Берлина на Украину. «Министр [финансов ФРГ Ларс] Клингбайль разбрасывается миллиардами в Киеве, а дома [в Германии] хочет повысить налоги. Более 50 миллиардов евро уже потрачено на помощь Украине» — высказалась политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Вице-президент США неожиданно высказался о перепалке с Зеленским

    В Новосибирске разработали дрон для создания защищенной связи

    Находящаяся в поиске спутника жизни 65-летняя женщина назвала недостатки ровесников

    Учительнице смягчили наказание за секс с 15-летним мальчиком

    Более тысячи автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

    Иран пригрозил ответом в случае введения санкций тремя странами

    Германия проложила железную дорогу для переброски войск к границе Украины

    Армения отреагировала на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

    ВСУ стали бросать на позициях иностранных наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости