Tagesspiegel: ФРГ почти достроила железную дорогу для переброски войск к Украине

Германия почти достроила сеть железных дорог для переброски войск и военной техники на восточный фланг НАТО и оттуда к границе Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на министерство транспорта ФРГ.

«В Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок», — указано в сообщении.

Отмечается, что Германия и другие союзники Украины сейчас поставляют Киеву технику через балтийские порты в логистический центр, расположенный к югу от польского Кракова. Оттуда она идет до Львова, соединенного с остальной Украиной железнодорожными путями с европейской колеей.

Ранее лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель возмутилась многомиллиардными тратами Берлина на Украину. «Министр [финансов ФРГ Ларс] Клингбайль разбрасывается миллиардами в Киеве, а дома [в Германии] хочет повысить налоги. Более 50 миллиардов евро уже потрачено на помощь Украине» — высказалась политик.