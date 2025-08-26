В Германии возмутились многомиллиардными тратами на Украину

Вайдель: Клингбайль тратит деньги на Украину, а в Германии хочет повысить налоги

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль «разбрасывается миллиардами» на Украине, одновременно с этим планируя повысить налоги в собственной стране. Об этом заявила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Министр Клингбайль разбрасывается миллиардами в Киеве, а дома [в Германии] хочет повысить налоги. Более 50 миллиардов евро уже потрачено на помощь Украине. Деньги немецких налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды собственных граждан!» — возмутилась политик.

Ранее Клингбайль прибыл в Киев и заявил, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины 9 миллиардов евро. Он также отметил, что Германия остается вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе украинским сторонником.

При этом вице-канцлер призывал рассмотреть вопрос о повышении налогов для людей с очень высокими доходами или активами в связи с «огромным бюджетным дефицитом». Эта инициатива вызвала резкое сопротивление со стороны ведущих политиков блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые заявили, что повышение налогов — «яд для экономики» и что они «точно такого не допустят».