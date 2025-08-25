Вице-канцлер Германии заверил Путина в непоколебимой поддержке Украины

Клингбайль: Путин не должен иметь иллюзий, что поддержка Киева поколеблется

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины. Об этом он заявил по приезде в Киев, сообщает «РБК-Украина».

«[Президент России Владимир] Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может поколебаться», — сказал он.

Немецкий министр отметил, что ФРГ остается вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Он также дал обещание, что Украина может и дальше рассчитывать на Германию.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение. По его словам, все должны понимать, насколько сложной будет задача по урегулированию в течение недель или месяцев.