В Германии захотели выделять Украине миллионы евро в год

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. Об этом пишет Bild.
Чиновник сделал это заявление во время визита в Киев.
«Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами [евро] ежегодно», — подчеркнул он.
Ранее по приезде на Украину Клингбайль выступил с высказыванием, в котором заверил Киев в непоколебимой поддержке со стороны Германии.
До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение.