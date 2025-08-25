Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:14, 26 августа 2025Экономика

В Германии захотели выделять Украине миллионы евро в год

Bild: В ФРГ заявили о планах выделять €9 млрд в год на поддержку Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. Об этом пишет Bild.

Чиновник сделал это заявление во время визита в Киев.

«Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами [евро] ежегодно», — подчеркнул он.

Ранее по приезде на Украину Клингбайль выступил с высказыванием, в котором заверил Киев в непоколебимой поддержке со стороны Германии.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Западный журналист назвал причину нежелания Зеленского заключить мир

    Турция и Иран обсудили прерванные переговоры с США

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    В Госдепе раскрыли договоренности Рубио с главами МИД ЕС по Украине

    Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла в европейском пространстве

    В Германии захотели выделять Украине миллионы евро в год

    55-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице

    Депутат Рады раскрыл план Зеленского насчет Украины

    В небе над Украиной заметили загадочный голубой луч

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости