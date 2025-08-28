Московское метро продлят еще до одного населенного пункта

Филевскую линию московского метро продлят до инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Предположительно, линия пройдет дальше через районы Кунцево и Можайский. «На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций», — отметили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице запустят беспилотное метро. По его словам, первый поезд без машиниста может повезти пассажиров в 2026 году. Глава города отметил, что в будущем весь общественный транспорт, вероятно, станет беспилотным.