Московское метро продлят еще до одного населенного пункта

Филевскую линию московского метро продлят до Сколково

Филевскую линию московского метро продлят до инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Предположительно, линия пройдет дальше через районы Кунцево и Можайский. «На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций», — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице запустят беспилотное метро. По его словам, первый поезд без машиниста может повезти пассажиров в 2026 году. Глава города отметил, что в будущем весь общественный транспорт, вероятно, станет беспилотным.