Собянин назвал срок запуска беспилотного метро

Собянин: Беспилотный поезд в метро появится в Москве в 2026 году

Первый беспилотный поезд в метро запустят в Москве в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в беседе с «Комсомольской правдой».

Глава города отметил, что в далеком будущем весь общественный транспорт может стать беспилотным. В первую очередь это коснется рельсового транспорта. Так, в Москве уже активно идет тестирование беспилотных трамваев. В сентябре в столице полноценно запустят первый такой трамвай, а через пять лет планируется заменить две трети всех столичных трамваев беспилотными.

По словам Собянина, следующим этапом станет беспилотное метро. «У нас частота движения поездов — самая высокая в мире. Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Уже в конце года первый беспилотный поезд начнем тестировать... Я думаю, что уже в конце 2026 года в метро появится первый беспилотный поезд», — рассказал мэр.

Собянин добавил, что беспилотный транспорт проходит три уровня тестирования: первый — без пассажиров, второй — с пассажирами и машинистом, который страхует автопилот, и третий — с пассажирами без машиниста.

Ранее в Москве начали строить новую станцию метро «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии.