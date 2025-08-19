Мэр Собянин: В Москве началось строительство станции метро «Гольяново»

В Москве начали строить новую станцию метро «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Станция появится в центре одноименного района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Подземный транспорт станет ближе для 230 тысяч москвичей, уточнил глава города.

Открытие станции «Гольяново» также поможет разгрузить Щелковское шоссе, а продолжительность поездок на городском транспорте сократится примерно на 15-20 минут. По словам Собянина, у новой станции будет два вестибюля, а вокруг входа создадут комфортное общественное пространство.

Ранее в столичном дептрансе рассказали, что схема метро будет выглядеть по-новому. Теперь на карте совсем нет острых углов, обозначены крупные парки в пешей доступности от метро и нанесены иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребы «Москвы-Сити».