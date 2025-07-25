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17:55, 25 июля 2025Экономика

В Москве изменили схему метро

Дептранс: В Москве обновили дизайн схемы метро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетНовые станции метро в Москве

Изображение: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Москве изменили дизайн схемы метро. Обновленную карту подземки представил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, некоторые элементы дизайна появились на схеме впервые за 90 лет. Теперь на карте совсем нет острых углов, обозначены крупные парки в пешей доступности от метро и нанесены иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребы «Москвы-Сити».

Уточняется, что новый дизайн схемы московского метро подготовили к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ».

«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый год в Москве будут запускать от четырех до шести новых станций метро. Благодаря этому транспортная доступность улучшится у сотен тысяч жителей столицы.

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