В Москве изменили схему метро

Дептранс: В Москве обновили дизайн схемы метро

В Москве изменили дизайн схемы метро. Обновленную карту подземки представил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, некоторые элементы дизайна появились на схеме впервые за 90 лет. Теперь на карте совсем нет острых углов, обозначены крупные парки в пешей доступности от метро и нанесены иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребы «Москвы-Сити».

Уточняется, что новый дизайн схемы московского метро подготовили к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ».

«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый год в Москве будут запускать от четырех до шести новых станций метро. Благодаря этому транспортная доступность улучшится у сотен тысяч жителей столицы.