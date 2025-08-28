Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:03, 28 августа 2025Россия

Жители российского города сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Петров Вал в Волгоградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Петров Вал в Волгоградской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По словам местных жителей, громкий взрыв раздался в начале третьего, до этого в населенных пунктах Камышинского района слышали звуки пролета дронов. После этого в районе местной железнодорожной станции началось возгорание, утверждает Shot.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели ограничения на полеты. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения начали действовать в 22:12 по московскому времени 27 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ завершили расследование подрыва «Северных потоков»

    Еще один российский аэропорт приостановил работу

    Появились подробности о жилье задержанного по делу о «Северных потоках» украинца

    Жители российского города сообщили об атаке беспилотников ВСУ

    Косатку стали сексуально стимулировать в попытке предотвратить спаривание с матерью

    Вице-президент США назвал Украину «денежной ямой»

    Вэнс обвинил администрацию Байдена в бесцельной выдаче денег Зеленскому

    В двух российских аэропортах приостановили полеты

    Администрацию Трампа смутил шаг Индии по российской нефти

    Вице-президент США неожиданно высказался о перепалке с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости