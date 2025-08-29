Ценности
11:21, 29 августа 2025

Алена Водонаева показала фото в трусах

Ведущая Алена Водонаева показала фото в откровенном розовом наряде
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем два миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость надела откровенный розовый наряд. Так, она позировала на улице в кроп-топе с вышивкой в виде клубники и V-образных трусах с оборкой. При этом блогерша дополнила образ очками и кроссовками в тон и отказалась от бюстгальтера.

Алена Водонаева с обнаженной грудью снялась у окна в Нью-Йорке.

