Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:40, 29 августа 2025Экономика

Беглов объяснил ограничения для мигрантов на работу в Санкт-Петербурге

Беглов: Ограничения для мигрантов связаны с наведением порядка в отрасли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ограничения для мигрантов на работу в различных сферах, включая доставку и такси, в Санкт-Петербурге связаны в первую очередь с наведением порядка в сфере миграции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, его слова приводит 78.ru.

Глава города объяснил ограничения необходимостью защитить трудовые права и возможности россиян. Именно они, отметил Беглов, должны стоять в приоритете. «Нужно защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — резюмировал губернатор.

Подобная стратегия в целом соответствует экономическим интересам не только Санкт-Петербурга, но и всей России, подчеркнул он. Региональные власти должны фокусироваться на развитие собственных кадров. В некоторых же отраслях до недавнего времени наблюдалось засилье мигрантов. В этом плане следует более взвешенно распределять ресурсы приезжих, уверен Беглов. «Иностранные работники нам тоже нужны, но в определённых отраслях. Там, где польза от них будет максимальной», — заключил он.

Ранее Беглов запретил мигрантам работать в сфере курьерской доставки и такси. Принятое решение губернатор объяснил борьбой с теневой занятостью в регионе и необходимостью повышать качество и безопасность услуг в этих отраслях. Уход мигрантов, уточнял он, позволит освободить рабочие места для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ушел из жизни величайший гений». Умер композитор Родион Щедрин. Его женой и музой была Майя Плисецкая, которой он дарил балеты

    В США рассказали о доминировании носителя «Цирконов» в Арктике

    Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

    «Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

    Посол Китая прокомментировал визит Путина в КНР

    Россияне подрались в очереди за мясом и попали на видео

    Стало известно о возможном расширении дела о крупной афере в ведущем театре Москвы

    Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

    Планы Запада превратить Украину в государство-лимитроф раскрыли

    Вернувшаяся на родину российская актриса снялась обнаженной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости