Дочь Оксаны Самойловой захотела сломать нос ради пластики

Дочь Оксаны Самойловой Ариела захотела сломать нос ради ринопластики

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала, что ее дочь Ариела Самойлова захотела сделать пластику. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Супруга рэпера Джигана отметила, что ее 14-летняя наследница просила мать позволить ей скорректировать форму носа хирургическим путем. При этом девочка допускала мысль о нанесении себе увечья ради указанной операции.

«С 12 лет она капает мне на мозги, говорит: "Может, мне сломать нос, чтобы мы могли сделать ринопластику?"» — заявила инфлюэнсерша.

При этом Самойлова указала, что разрешила дочери изменить внешность, но только после наступления совершеннолетия. «Это факт, она будет это делать, и я уже с этим смирилась», — заключила блогерша.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику.