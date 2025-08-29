Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:21, 29 августа 2025Ценности

Дочь Оксаны Самойловой захотела сломать нос ради пластики

Дочь Оксаны Самойловой Ариела захотела сломать нос ради ринопластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова рассказала, что ее дочь Ариела Самойлова захотела сделать пластику. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Супруга рэпера Джигана отметила, что ее 14-летняя наследница просила мать позволить ей скорректировать форму носа хирургическим путем. При этом девочка допускала мысль о нанесении себе увечья ради указанной операции.

«С 12 лет она капает мне на мозги, говорит: "Может, мне сломать нос, чтобы мы могли сделать ринопластику?"» — заявила инфлюэнсерша.

При этом Самойлова указала, что разрешила дочери изменить внешность, но только после наступления совершеннолетия. «Это факт, она будет это делать, и я уже с этим смирилась», — заключила блогерша.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Мостовой рассказал о прочитавших за жизнь две-три книги великих футболистах

    Обезьяна устроила денежный дождь

    Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

    Российский регион атаковали тарантулы

    Названы лучшие продукты для работы памяти

    Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

    Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

    Экс-директора ведущего театра Москвы отправили в СИЗО

    Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости