17-летняя дочь Борисовой сделала пластику

17-летняя дочь Даны Борисовой Полина сделала пластику
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя родственница знаменитости разместила видео, на котором предстала в послеопреационном бандаже телесного цвета. На кадрах видно, что девушка прибегла хирургическому вмешательству в области груди.

«Уже успела поспать, даже язык не заплетается, более-менее соображаю», — высказалась она.

В декабре 2024 года Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема «Оземпика». Звезда признавалась, что спустя два месяца после резкого похудения на девять килограммов она почувствовала недомогание.

