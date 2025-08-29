Кипелов обратился к бойцам СВО

Легендарный певец Валерий Кипелов передал привет и пожелал удачи бойцам СВО

Культовый певец, известный по выступлениям в группе «Ария», обратился к бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

В ходе общения с журналистом, артист решил передать слова поддержки в адрес защитников Родины.

«Дорогие наши ребята! Хочется пожелать вам удачи в непростом ратном деле. Чтобы все вы вернулись домой живыми, здоровыми, чтобы вернулись домой, конечно, с победой. Ребята, мы ждем вас, мы гордимся вами, мы верим в вас!» — заявил он.

