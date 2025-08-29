Культура
18:56, 29 августа 2025Культура

Кипелов обратился к бойцам СВО

Легендарный певец Валерий Кипелов передал привет и пожелал удачи бойцам СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

Культовый певец, известный по выступлениям в группе «Ария», обратился к бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

В ходе общения с журналистом, артист решил передать слова поддержки в адрес защитников Родины.

«Дорогие наши ребята! Хочется пожелать вам удачи в непростом ратном деле. Чтобы все вы вернулись домой живыми, здоровыми, чтобы вернулись домой, конечно, с победой. Ребята, мы ждем вас, мы гордимся вами, мы верим в вас!» — заявил он.

Ранее стало известно, что бывший вокалист культовой рок-группы «Ария», заслуженный артист России Валерий Кипелов рассказал о проблемах с голосом.

