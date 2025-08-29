Кипелов заявил об отказе от гастролей из-за проблем с голосом

Экс-солист «Арии» Кипелов заявил о проблемах с голосом во время гастролей

Бывший вокалист культовой рок-группы «Ария», заслуженный артист России Валерий Кипелов рассказал о проблемах с голосом. Музыканта цитирует KP.RU.

Кипелов сообщил, что стал отказываться от концертов в тех регионах, где есть ощутимая разница во времени с Москвой. По словам 67-летнего музыканта, при смене часового пояса у него возникают проблемы с голосом, поскольку организм не успевает адаптироваться к непривычному времени для выступления.

«Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определенные выводы», — пояснил рокер.

Кипелов подчеркнул, что не хочет превращать любимое дело в рутину и терять вкус к гастролям. «Хотелось бы сохранить такую искру, чтобы не угаснуть раньше времени», — добавил он.

Ранее Кипелов рассказал, что не хотел получать звание заслуженного артиста России. Рокер подчеркнул, что есть много других музыкантов, которые заслуживают статуса больше него.