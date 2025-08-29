В России захотели составить список запрещенных для мигрантов профессий

Депутат ГД Гусев предложил составить список запрещенных для мигрантов профессий

В России захотели составить список запрещенных для иностранных специалистов профессий. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передает «Общественная служба новостей».

Парламентарий предложил сформировать перечень сфер деятельности, где предпочтение при найме будет отдаваться россиянам.

«Под видом работы мигранты приезжают в Россию жить. Возникает вопрос с защитой трудовых прав наших граждан, когда за более низкую оплату на работу принимает мигранта, а не россиянина. Там, где мигрантов быть не должно, должны работать наши люди», — обозначил Гусев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки и такси. Губернатор российского города Александр Беглов объяснил, что ограничения связаны в первую очередь с наведением порядка в сфере миграции.