17:09, 29 августа 2025

Зеленский прокомментировал массовый отъезд молодежи после снятия ограничений

Зеленский: Мы не видим массового выезда молодежи с Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет. Оттока молодых людей не заметил президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы не видим массовых выездов молодежи с Украины. Тот, кто хотел уехать, давно уже уехал», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что решение о снятии ограничений на выезд для молодых людей не отразится на обороноспособности страны.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.

