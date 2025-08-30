Подростки-зацеперы напали на водителя трамвая в российском городе

В Новосибирске подростки-зацеперы напали на водителя трамвая

В Новосибирске подростки-зацеперы напали на женщину — водителя трамвая. Произошедшее привлекло внимание полиции. Об этом сообщает издание «Подъем».

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 29 августа, на остановке «Костычева» в российском городе. Водитель увидела группу подростков, которые залезли на идущее впереди транспортное средство, и вышла их отогнать.

Очевидцы рассказали, что сначала зацеперы разбежались, но когда женщина вернулась в кабину, попытались брызнуть перцовкой в форточку, обругали ее и повредили стекло трамвая.

В новосибирском МВД заявили, что пострадавшая не подавала заявление, однако стражи правопорядка начали проверку и пытаются установить личности злоумышленников.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением подростков на пожилого мужчину в Санкт-Петербурге. Потерпевший сначала пытался дать отпор злоумышленникам, но в конце концов упал на спину и больше не поднимался.

